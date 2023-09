Derby Inter-Milan, Casarin: “Gara corretta per merito del buon Sozza”

Paolo Casarin, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione di Simone Sozza nel derby Inter-Milan

Paolo Casarin , ex arbitro di Serie A , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'Il Corriere della Sera', in edicola questa mattina, soffermandosi sulla prestazione di Simone Sozza nel derby Inter - Milan . Ecco, quindi, le sue parole a riguardo.

Le parole di Paolo Casarin su Inter-Milan

"Durante la gara Sozza ha mantenuto in campo un atteggiamento sicuro rispondendo a qualche domanda dei calciatori. Non si sono viste pertanto proteste di gruppo, nemmeno in occasione del rigore concesso all'Inter per contatto di Theo su Lautaro. Quindi gara corretta anche per merito del buon Sozza".