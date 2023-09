Derby Inter-Milan, Ancelotti: “Alle 18 sarò pronto con la maglia indosso”

Carlo Ancelotti, ex allenatore rossonero, ha parlato di Inter e Milan. Ecco le sue parole prima del derby ai microfoni de La Gazzetta

"Alle 6 siamo lì, davanti alla tele, con la maglietta indosso". Questa la risposta di Ancelotti, che ancora una volta, dimostra la sua grande fede e tifo verso il Milan, specilamente in una gara importante come quella odierna. I colleghi della rosea hanno poi chiesto se volesse vedere altre gare: “No, no. Mi basta il derby”. Questa la risposta di Ancelotti. Manca sempre meno a Inter-Milan. LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, la maglia è ‘d’oro’, ecco le entrate dalle divise