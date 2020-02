Del Piero: “Ibrahimovic, un giocatore eccezionale. Ora e in passato”

NEWS MILAN – Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha lodato Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra in bianconero dal 2004 al 2006, oggi centravanti del Milan.

Queste le parole di Del Piero su Ibrahimovic ai microfoni di ‘Sky Sport‘: “Ibrahimovic è un giocatore eccezionale sia in questo momento che in passato. Per il Milan non è un momento facile ma è una squadra che ha dato segnali e che ha bisogno di continuità che Ibrahimovic potrebbe portare”.

Per scoprire il voto in pagella di Ibrahimovic al termine di Milan-Torino di ieri sera a 'San Siro', continua a leggere >>>

