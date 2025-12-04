Paolo Del Genio , giornalista di fede napoletana, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 parlando della lotta scudetto. Il giornalista 'azzurro', ha voluto fare delle vere e proprie percentuali di vincita, piazzando quella più alta per l'Inter del giovane Chivu. Per il Milan di Massimiliano Allegri, invece, il discorso è diverso: un solo 10%. Ecco, di seguito, le parole di Del Genio:

Le parole di Del genio sulla lotta Scudetto: "40% Inter, 30% Napoli e l'altro 30% lo dividiamo tra Milan, Roma e magari anche la Juventus. Ma alla fine come fai a dirlo? Dipende anche dagli infortuni e da quanto le squadre italiane andranno avanti in Champions. Il Napoli con l'impegno europeo forse qualche punto l'ha perso, così come l'Inter lo scorso anno quando ad un certo punto ha affrontato Bayern e Barcellona. Quindi bisognerebbe fare una previsione più ampia. Invece le mie impressioni sono nette perché credo che l'organico dell'Inter sia leggermente superiore"