De Zerbi: “Inter ben strutturata, Milan strepitoso. Occhio agli infortuni”

De Zerbi parla della lotta Scudetto tra Inter e Milan

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra l’Inter di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli in un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. “Contro il Sassuolo hanno giocato bene entrambi, bravi davvero. Il Milan è sempre propositivo, l’Inter è una squadra forte, che ha il vantaggio di potersi concentrare solo sull’impegno in campionato”.

“Ci sono tante variabili quest’anno. Il Milan è cresciuto moltissimo rispetto all’anno scorso, bisognerà vedere se riuscirà a reggere fino alla fine: sta facendo cose strepitose – ha detto De Zerbi. L’Inter arriva da un secondo posto e da una finale di Europa League: è ben strutturata. Il vantaggio in classifica c’è, i punti sul Milan sono pochi, ma non c’è nemmeno tanto tempo per recuperare. Gli infortuni avranno un peso”.

“Guardate la Juventus senza Paulo Dybala, Álvaro Morata, Juan Cuadrado e gli altri. Vale per tutti – ha proseguito De Zerbi -: la media-punti del Sassuolo si è abbassata quando ho dovuto fare a meno di Domenico Berardi, Jérémie Boga e Francesco Caputo. Gregoire Defrel è stato spesso fuori, Filip Djuričić ha avuto un lungo stop per CoVid“.

"E all'estero è lo stesso: persino il Manchester City andava piano quando gli mancavano le punte. Poi i giocatori hanno recuperato ed il City ha ripreso a correre". ha concluso De Zerbi.