De Paola: “Per la Nazionale preferisco nettamente Spalletti”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato di Luciano Spalletti come nuovo ct della Nazionale : "Io preferisco nettamente Spalletti perché rappresenta qualcosa di nuovo. Ha maggiore visione tattica e quest’anno ha fatto vedere delle cose meravigliose. Inoltre ha anche cambiato molto nel modo di giocare e di porsi a livello caratteriale. Rispetto a Conte come detto ha qualcosa in più a livello tattico".

Infine, il noto giornalista ha concluso con un pensiero sulla vicenda della clausola di Spalletti con il Napoli: "È una vicenda che risulta marcia sa qualsiasi punto di vista. Innanzitutto Gravina non dovrebbe essere più presidente federale. Parlando della clausola invece bisogna ricordare che il rapporto tra De Laurentiis e Spalletti si era deteriorato. La vicenda è abbastanza triste comunque, perché quella clausola era stata pensata per evitare una concorrenza, ma la nazionale in questo senso non c'entra niente".