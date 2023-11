De Paola: “Il calcio propositivo di Pioli, segni un gol e ne subisci tre”

Intervenuto a Sportitalia, Paolo De Paola ha parlato del Milan e non risparmia critiche al tecnico rossonero, Stefano Pioli : "Questo calcio propositivo di Pioli non sta funzionando, segna un gol ma ne subisci tre. Con la capacità bisogna creare una differenza, altrimenti poi soccombi e tutto diventa più complicato".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Pioli è stata difeso, ha vinto uno scudetto. Poi ha avuto tante ambizioni e si è messo a dettare i tempi del mercato, e ha fallito. Theo è in fase involutiva, Calabria non è adatto, Giroud è troppo solo".