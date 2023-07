De Paola: “Il mercato del Milan? C’è l’impronta chiara di Pioli”

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Sono però giocatori di gamba e di rendimento, quelli che servono in questo momento al Milan. Si tratta però di una serie di scommesse, quindi non mi sbilancio, però potrebbe funzionare. Bisogna vedere per l’attacco, si stanno facendo nomi un po’ vecchiotti. Forse per esperienza in area di rigore come Giroud, su questo ho qualche dubbio". Milan, nuovo acquisto in arrivo dalla Spagna >>>