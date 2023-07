De Marchi: “Morata lo vedrei meglio alla Roma, al Milan c’è Giroud”

Marco De Marchi, agente di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad Alvaro Morata, accostato anche al Milan

Marco De Marchi, agente di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', soffermandosi in modo particolare su Alvaro Morata, accostato a Milan e Roma. Lui vedrebbe meglio lo spagnolo in maglia giallorossa, in quanto al Diavolo è già presente Olivier Giroud. Di seguito le sue parole a riguardo.