A distanza di anni Emilio De Leo , per una vita braccio destro di Mihajlovic, ha voluto ricordare quell'avventura con il tecnico serbo sulla panchina rossonera. " Il Milan fu l'esperienza più amara ", ha ricordato l'attuale Commissario Tecnico della Nazionale di Malta in un' intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

"Alla prima riunione passò in rassegna la storia del Milan alla presenza di Galliani e Berlusconi, parlando dei giocatori degli anni 30 e 40. Lanciare Gigio Donnarumma fu un’idea sua. L’esonero fu immeritato, incomprensibile. Fa ancora male. Eravamo quinti e in finale di Coppa Italia. Gli fu tolta la possibilità di vincere un trofeo. Motivo? Forse Sinisa dava fastidio. E mi fermo qui”, la chiosa polemica di Di Leo su quel periodo di Mihajlovic in rossonero.