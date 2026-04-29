A distanza di anni Emilio De Leo, per una vita braccio destro di Mihajlovic, ha voluto ricordare quell'avventura con il tecnico serbo sulla panchina rossonera. "Il Milan fu l'esperienza più amara", ha ricordato l'attuale Commissario Tecnico della Nazionale di Malta in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.
"Alla prima riunione passò in rassegna la storia del Milan alla presenza di Galliani e Berlusconi, parlando dei giocatori degli anni 30 e 40. Lanciare Gigio Donnarumma fu un’idea sua. L’esonero fu immeritato, incomprensibile. Fa ancora male. Eravamo quinti e in finale di Coppa Italia. Gli fu tolta la possibilità di vincere un trofeo. Motivo? Forse Sinisa dava fastidio. E mi fermo qui”, la chiosa polemica di Di Leo su quel periodo di Mihajlovic in rossonero.
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