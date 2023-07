De Laurentiis: “Champions questione di fortuna, il 4-0 dal Milan…”

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , ha parlato durante il ritiro di Castel di Sangro in occasione dell’evento di consegna del francobollo celebrativo per il tricolore conquistato nella scorsa stagione. Il numero uno azzurro ha risposto ad un augurio del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio , il quale spera di poter ritrovare nei giocatori del Napoli i prossimi campioni d'Europa.

De Laurentiis, però, tornado ad uno dei 4 match disputati contro il Milan, ha risposto così: "Tu poi (rivolgendosi proprio a Marsilio, ndr) non devi fare al posto mio promesse da marinaio, perché quando dici la Champions… La Champions è questione di fortuna! Quel 4-0 dal Milan mi è rimasto non qui (in gola, ndr), mi è rimasto in un altro posto, chissà dove".