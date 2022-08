De Ketelaere: “Maldini e Massara credono in me. Amo tutto dell’Italia”

Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco alcune dichiarazioni, in particolare sui primi colloqui con i dirigenti rossoneri: "Ho parlato con Frederic Massara e Paolo Maldini, mi hanno detto che credevano in me e che mi volevano al Milan. Ho avuto dei colloqui con loro e i miei agenti erano in contatto con loro sin dall'inizio dell'anno. Quando inizia il mercato c'è sempre un po' di confusione, poi ho avuto modo di parlare con i dirigenti del Milan e con il mister. Volevo assolutamente venire al Milan c'è voluto un po' di tempo ma ora sono felice".