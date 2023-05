De Biasi: “Milan e Inter hanno deluso in campionato”

L'allenatore italiano ha poi concluso con un pensiero sui nerazzurri allenati da Simone Inzaghi: "Quella nerazzurra è la squadra più forte in assoluto in campionato a livello tecnico, per questo motivo secondo me ha deluso. Il Napoli ha comunque fatto qualcosa di meraviglioso, per il resto c’è stato tanto equilibrio. In certe piazze poi agli allenatori va dato spazio e tempo, si fa troppo presto a sparare contro di loro". Milan, previsto un incontro per un giovane bomber francese.