De Biasi: “Il Milan visto a Bologna ha dimostrato di saper far male”

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, Gianni De Biasi , attuale ct dell' Azerbaigian , ha parlato del Milan in vista del match di campionato contro il Torino : "I rossoneri con il 4-3-3 che ho visto a Bologna hanno dimostrato di saper far male. Il Toro deve fare in modo di non accettare la parità numerica dietro, e poi limitare le incursioni di Theo Hernandez e gli inserimenti di Reijnders, tra i migliori nella prima giornata. Il Toro non deve essere troppo aggressivo, restare compatto e cercare di ripartire".

Infine, l'ex allenatore proprio del Torino ha concluso: "Certamente. Juric lo ha dimostrato negli anni, tatticamente sa preparare bene le partite e sa motivare i giocatori. Se poi le prestazioni individuali sono buone possono arrivare anche i risultati. In questo caso entrano in gioco le qualità dei singoli giocatori. A volte non sono in forma e non riescono a incidere a sufficienza. I punti si perdono così, purtroppo. Ribadisco, comunque, che la prima di campionato non fa testo. Se i singoli cresceranno nelle consapevolezze sarà più facile che diventino decisivi in determinate circostanze".