De Biasi: “Giroud è l’unico nel Milan che può aiutare Leao a crescere”

Gianni De Biasi , allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio 24', nella trasmissione 'Tutti Convocati', soffermandosi su alcune dinamiche dello spogliatoio del Milan . A suo dire Olivier Giroud sarebbe l'unico in grado di far crescere Rafael Leao . Ecco, dunque, le sue parole.

Le parole di Gianni De Biasi sul Milan

"Giroud credo sia l'unico che nello spogliatoio possa dare una mano a Leao nella sua crescita: a lui manca la continuità e quel fuoco dentro per fare il salto di qualità, gli manca un nulla per essere un grande. Lui ora non è un grande, ma crede di esserlo".