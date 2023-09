Milan-Verona, le probabili formazioni: Pioli verso il cambio di modulo

Ecco le probabili formazioni di Milan-Verona. Stefano Pioli dovrebbe optare per il cambio di modulo per il match di San Siro

Nella giornata di sabato 23 settembre, alle ore 15:oo il Milan scenderà in campo contro l'Hellas Verona nella cornice dello stadio San Siro. Secondo quanto riferito da 'Sky' per l'occasione Stefano Pioli dovrebbe cambiare modulo, optando per il 3-4-3. In porta Marco Sportiello, mentre i tre difensori saranno Malick Thiaw, Simon Kjaer e Fikayo Tomori. A centrocampo Rade Krunic e Tijjani Reijnders e sulle fasce Yunus Musah a destra ed Alessandro Florenzi a sinistra. In attacco il solito tridente Christian Pulisic-Olivier Giroud-Rafael Leao.