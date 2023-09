De Biasi: “De Ketelaere era troppo ragazzino in un ambiente come il Milan”

Gianni De Biasi , allenatore dell' Azerbaigian , ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio 24', nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', soffermandosi su Charles De Ketelaere , passato in estate dal Milan all' Atalanta . ecco, quindi, le sue parole a riguardo.

Le parole di Gianni De Biasi su Charles De Ketelaere

"De Ketelaere era troppo ragazzino in un ambiente come quello del Milan dove serviva una personalità diversa. Bergamo può essere l'ideale per lui". LEGGI ANCHE: Milan-Verona, Pioli cambia il Diavolo per svoltare >>>