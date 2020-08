David Silva: “Ecco perché ho scelto la Real Sociedad e non la Lazio”

ULTIME NOTIZIE MERCATO LAZIO – Perché David Silva ha snobbato la Lazio e scelto il ritorno in Spagna, alla Real Sociedad? Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono molto contento di aver firmato con questo grande club, possiamo fare grandi cose. Avevo tante offerte, ma ho scelto la Real perché stanno facendo bene e hanno uno stile di gioco adatto alle mie caratteristiche. Anche la famiglia mi ha aiutato, è stata fondamentale nella scelta. Quando firmi per un nuovo club non vedi l’ora di iniziare, ma serve un po’ di riposo per la mente”.