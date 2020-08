Daino: “Thiago Silva decisivo come Ibra, lo rivorrei al Milan”

ULTIME NOTIZIE NEWS MILAN – Daniele Daino è cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha esordito in prima squadra nel 1996: al Milan fino al 1999, poi è tornato per una stagione dal 2000 al 2001. Oggi è tornato a parlare, ai microfoni di TMW Radio, dell’importanza di Thiago Silva e di un suo ritorno in Italia.

“Thiago Silva è tra i cinque centrali più forti al mondo. Passano gli anni, ma questi giocatori si riescono a mantenere fisicamente competitivi. Hanno una qualità di vita da professionisti veri. Mi piacerebbe rivedere Thiago Silva al Milan. Fossi nella società, ci penserei. Potrebbe aiutare come Ibrahimovic“.

