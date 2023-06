D’Agostino: “De Ketelaere è la chiave del malumore in casa Milan”

Gaetano D'Agostino , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi sul presunto malumore in casa Milan che ha portato all'esonero di Paolo Maldini , rappresentato da Charles De Ketelaere . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Gaetano D'Agostino sul Milan

"Sicuro Maldini è un'icona del Milan ed è normale che perdi un punto di riferimento nel parlare di calcio tutti i giorni. Credo che comunque il calcio va avanti, il Milan se ha fatto questa scelta ha fatto le sue valutazioni. Ha vinto il campionato lo scorso anno, è arrivata in semifinale di Champions, c'è una lista lunga di giocatori presi bene. Mi sembra strano che paghino solo loro due. Credo nelle potenzialità ad esempio di De Ketelaere, è lui la chiave del malumore in casa Milan e che ha portato all'addio. E' un giocatore di 20 con grandi potenzialità, deve avere tempo per emergere. Ma ricordiamoci cosa ha fatto Maldini negli anni precedenti. I presidenti di una volta delegavano, adesso l'imprenditore vuole capirci anche di calcio. Ben venga che capiscano il calcio, ma hanno uno strapotere e non capiscono che il calcio è un'altra cosa".