Cuoghi: “Leao? In certi momenti sembra che non gliene importi niente”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Stefano Cuoghi ha parlato del Milan e, in particolar modo, di Rafael Leao: "Leao? In certi momenti sembra che non gliene importi niente. Deve lavorare e può farlo facilmente con allenamenti individuali. Deve capire che l'ultimo gradino per diventare un fuoriclasse è sempre il più ripido e arduo. Può diventare uno dei top-5 al mondo per le qualità che ha".