Cucciari: “Pioli verrà ricordato come il tecnico che ha perso più derby”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Alessandro Cucciari ha parlato del Milan e del tecnico rossonero Stefano Pioli : "Non dimentichiamoci che Pioli verrà ricordato come il tecnico che ha perso più derby negli ultimi anni ma anche il vincitore di uno Scudetto che non ci si dimentica facilmente".

L'allenatore ha poi concluso: "Ha messo tanti elementi nuovi e si è confrontata contro un'Inter che ha la rosa più forte in questo momento. Ha bisogno di tempo per far crescere questa squadra".