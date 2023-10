Crouch: “Un evento che cambierei? La finale di Champions contro il Milan”

Peter Crouch , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al 'Daily Mail', soffermandosi in modo particolare sulla finale di Champions del 2007 contro il Milan . Ecco le sue parole.

Le parole di Peter Crouch

"Se potessi cambiare qualsiasi momento della mia vita, probabilmente sarebbe legato al calcio. Ci saranno sempre delle partite indimenticabili nella carriera di un calciatore, ma per me è stata la finale di Champions League del 2007 con il Liverpool contro il Milan. Se potessi rigiocare una partita, probabilmente sarebbe quella perché abbiamo perso. Oggi sarei seduto di fronte a te come vincitore della Champions League invece che come finalista della Champions League. Ho giocato tutte le partite fino alla finale, poi non sono partito titolare. Quindi inizierei la partita e avremmo vinto la partita. Questo è ciò che cambierei".