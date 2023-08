Crespo: “Beltran è dotato di buona tecnica e vede la porta con facilità”

Le parole di Hernan Crespo su Lucas Beltran

"Direi che sia un centravanti moderno. Si muove molto su tutto il fronte offensivo, si fa trovare smarcato a destra e a sinistra, dialoga con i centrocampisti. Non è un palo della luce in mezzo all’area, tanto per intenderci. E’ un ragazzo dotato di buona tecnica, vede la porta con facilità e si fa rispettare nel duello con i difensori. Non è un colosso, ma questo non è importante. Conta saper capire il modo in cui si sviluppa l’azione e mettersi nella posizione giusta per concluderla". LEGGI ANCHE: Milan, il punto della situazione dopo le prime amichevoli >>>