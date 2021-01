Costacurta: “Scudetto, corsa a quattro: lotterà anche il Milan” | News

Le dichiarazioni di Costacurta sul Milan Campione d’Inverno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ed oggi commentatore tecnico per ‘Sky Sport‘, ha rilasciato un’intervista in esclusiva (LEGGILA PER INTERO QUI) ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Costacurta sul Milan che, pur perdendo sabato scorso per 0-3 a ‘San Siro‘ contro l’Atalanta, è diventato Campione d’Inverno in Serie A.

«Ha perso contro un’Atalanta bellissima, giocando la peggiore partita della stagione. Ma saprà reagire. Sento dire che non arriverà a lottare sino in fondo per lo Scudetto: non la penso così. La corsa è aperta alle due milanesi, alla Juventus e a una quarta squadra che non le dico semplicemente perché non l’ho ancora individuata. Mica è facile. Gli equilibri cambiano continuamente», ha detto Costacurta sul Milan. Calciomercato Milan, in vista uno scambio con la Juventus? Vai alla news >>>