Costacurta: “Il sacrificio di Tonali può far sviluppare una squadra europea”

Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri dopo la cessione di Sandro Tonali

Intervenuto su 'Sky Sport 24', Alessandro Costacurta ha parlato del mercato del Milan dopo la cessione di Sandro Tonali. Queste le sue dichiarazioni: "Il sacrificio di Tonali può dare la possibilità di sviluppare una squadra più europea. Le intenzioni sono buone: questi giocatori accostati al Milan non sono ancora dei campioni ma sono dei buoni giocatori. Credo che il centrocampo del Milan possa guadagnare fisicità. Musah è un ragazzo giovane ma che ha già partecipato al Mondiale e col Valencia si è fatto notare. A me non sembra che stiano lavorando male". Mercato Milan, dalla Spagna: "Morata, presente una clausola rescissoria".