Costacurta: “L’anno scorso il Milan ha fatto un miracolo”

Alessandro Costacurta , ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Juventus - Milan , dando un proprio parere su quella che è stata la stagione del Diavolo e facendo un confronto rispetto allo scorso campionato. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Alessandro Costacurta sul Milan

"Io credo che sia stata una buona stagione. L'anno scorso era successa una cosa come col Milan di Zaccheroni, è successo un miracolo. Quest'anno sono cresciuti come squadra".