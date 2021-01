Costacurta: “Milan più divertente, Inter più pronta” | News

Le dichiarazioni di Costacurta su Inter e Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ed oggi commentatore tecnico per ‘Sky Sport‘, ha rilasciato un’intervista in esclusiva (LEGGILA PER INTERO QUI) ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Costacurta su Inter e Milan, che, domani sera, si sfideranno nei quarti di finale di Coppa Italia in gara secca a ‘San Siro‘.

«C'è qualcosa che rende i nerazzurri non costanti nei risultati, però sono favoriti sia domani sera nel derby sia per lo Scudetto. Il Milan è più divertente, l'Inter più pronta. E ha fatto tesoro degli errori che le sono costati la Champions. Inoltre senza Coppe a primavera avrà un vantaggio in più», ha detto Costacurta sulle due squadre meneghine.