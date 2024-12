Su Benfica-Bologna: "Fino a qualche settimana fa si parlava dell'attacco come un problema, ma mi sembra risolto. Italiano è riuscito a far lavorare bene la squadra per le punte. La prospettiva è quella di una partita piena di contrasti, sono curioso di vedere cosa farà Di Maria". LEGGI ANCHE: Milan-Stella Rossa, Pankov in ESCLUSIVA: "Pavlovic diventerà il migliore. Lazetic e quell'autogol ..."