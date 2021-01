Costacurta: “Milan dinamico e bello grazie a Maldini, Massara e Pioli”

Le dichiarazioni di Costacurta sul Milan 2020-2021

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ed oggi commentatore tecnico per ‘Sky Sport‘, ha rilasciato un’intervista in esclusiva (LEGGILA PER INTERO QUI) ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Costacurta sulle qualità di questo Milan.

«Mi piace l'organizzazione tattica e l'entusiasmo che ci mette. Una squadra dinamica e bella. La migliore da marzo in avanti. Merito di un incastro meraviglioso tra Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli. Tre persone serie e garbate che sanno fare calcio e all'occorrenza anche alzare la voce ma senza farsene accorgere».