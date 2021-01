Costacurta: “Maldini? Personaggio essenziale per il calcio e per il Milan”

Le dichiarazioni di Costacurta su Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ed oggi commentatore tecnico per ‘Sky Sport‘, ha rilasciato un’intervista in esclusiva (LEGGILA PER INTERO QUI) ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola.

Queste le dichiarazioni di Costacurta su Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi e suo ex compagno di squadra in campo gli negli anni Ottanta e Novanta: «Credo che personaggi così siano essenziali per il calcio e per una società. Francesco Totti e Daniele De Rossi, per esempio, avrebbero molto da dare alla Roma». Calciomercato Milan: incanta la Serie A, Maldini alla finestra. Vai alla news >>>