Costacurta: “Ibra o Lukaku? Avrei preferito affrontare Zlatan” | News

Le dichiarazioni di Costacurta su Ibrahimović e Lukaku

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ed oggi commentatore tecnico per ‘Sky Sport‘, ha rilasciato un’intervista in esclusiva (LEGGILA PER INTERO QUI) ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Costacurta su Zlatan Ibrahimović e Romelu Lukaku.

Quale avrebbe voluto trovarsi di fronte nel caso fosse stato ancora un calciatore? «Per le mie caratteristiche avrei preferito Ibra. Zlatan è formidabile nel gioco aereo, ma Romelu ha una forza devastante, è veloce e si muove moltissimo su tutto il fronte d'attacco».