Costacurta: “Derby Champions 2003: i giorni peggiori della mia vita calcistica”

Le dichiarazioni di Costacurta sul derby di Milano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ed oggi commentatore tecnico per ‘Sky Sport‘, ha rilasciato un’intervista in esclusiva (LEGGILA PER INTERO QUI) ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Costacurta sul derby di domani sera tra Inter e Milan, gara valida per i quarti di finale in gara secca di Coppa Italia.

«So per esperienza che cosa vuol dire giocare un derby e qualcosina, seppure inconsciamente, le due squadre lo hanno sacrificato alla sfida di domani sera. Il campionato conta di più. Ma il derby ti dà e ti toglie allo stesso tempo. Mi ricordo quelli del 2003, nelle semifinali di Champions: hanno condizionato il precedente mese di lavoro. Sono stati i giorni peggiori della mia lunga vita calcistica. Eppure avevo già 37 anni, ero strutturato e non dovevo fare i conti con l'ansia da prestazione».