Cossato: “Verona? Milan grandissimo avversario, ma si poteva fermarlo”

Intervistato dai microfoni del Corriere di Verona, Michele Cossato ha parlato del match tra Hellas Verona e Milan : "Se ho visto il Verona? Col Milan, tutta la partita. Cosa vuoi che ti dica, mi spiace ma io sono sempre schietto e penso che servisse fare qualcosa di più. Attenzione, davanti c’era un grandissimo avversario, ma si poteva fermarlo essendo più determinati in certi frangenti".

Infine, l'ex giocatore ha concluso: "Comunque queste sono le cose, se l’Hellas ha vissuto una stagione di questo tipo è per certe mancanze che non sono state risolte. Il gol preso con l’Empoli è stato folle: non può succedere una cosa simile. Altrettanto chiaro, allora, è che nello spareggio occorra un altro Verona". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan priorità alle cessioni, ma chi potrebbe partire?