Cosmi: “Esonero Maldini e Massara? Sorprendente fino a un certo punto”

Serse Cosmi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'esonero di Paolo Maldini e Frederic Massara dal Milan

Le parole di Serse Cosmi

"Dispiace per Maldini e per Massara che è un amico. Di impatto dico che non meritavano quanto accaduto. C'è da dire però che le proprietà americane hanno un concetto di calcio differente dal nostro e quindi è sorprendente si, ma fino ad un certo punto".