Cosmi: “Non credo che gli algoritmi siano una buona idea”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Serse Cosmi ha parlato dell'utilizzo degli algoritmi nel calcio: "Sarebbe come se il suo direttore scegliesse così i giornalisti, non credo sia una buona idea. Gli uomini voglio conoscerli, parlarci, ascoltarli, capirli. La tecnologia è ok se usata con parsimonia".