Coronavirus – Zoff: “Difficile che la Serie A riprenderà. Sugli stipendi…”

NEWS SERIE A – Dino Zoff, una delle leggende del calcio italiano, è intervenuto ai microfoni di CalcioToday.it, commentando, fra le altre cose, la situazione del Coronavirus legata al mondo del calcio.

Queste le parole di Zoff: “Un’emergenza che sta bloccando il Paese e in generale il mondo intero. È inutile insistere con la ripresa della Serie A se non ci sono certezze. Al momento sembra difficile che si possa ripartire. I tempi comunque vengono dettati dalla pandemia”.

Sull’assegnazione dello Scudetto, l’ex campione del mondo ha risposto in questo modo: “È un grosso problema. Non credo sia giusto assegnarlo, qualora non si portasse a termine il campionato, vista la classifica”.

Sulla questione stipendi, Zoff ha detto che: “Io risolverei tutto tramite con un accordo generale. L’AIC dovrebbe dare delle indicazioni di massima con cui poi trovare degli accordi con i club. Ovviamente ai fini dei tagli bisognerebbe fare distinzione tra i vari ingaggi”.

