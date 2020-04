Coronavirus – Fontana: “Raggiunto il picco: non c’è stato incremento”

ULTIME NEWS – Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, nel consueto incontro con la stampa ha dichiarato: “E’ stato raggiunto il culmine, non c’è stato più incremento, siamo in piano. Invito cittadini a tenere alta guardia, rischio contagio può riprendere”. Fontana ha aggiunto, così come riportato da ‘gazzetta.it‘: “Stiamo proseguendo nello sviluppare quell’ipotesi di tanti statistici ed epidemiologi secondo cui è stato raggiunto il culmine, si procederà in piano e poi secondo loro dovrebbe iniziare la discesa”. QUI LE PAROLE DEL MINISTRO DELLA SALUTE, ROBERTO SPERANZA >>>

