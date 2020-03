Coronavirus, van Basten: “Il calcio è lusso: importanti sicurezza e salute”

NEWS MILAN – Marco van Basten, classe 1964, ex attaccante del Milan negli anni Ottanta e Novanta (con 125 gol in 201 presenze), ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Fanpage.it‘. Queste le dichiarazioni di van Basten sulla pandemia da coronavirus.

“Al momento il calcio non è importante. Il calcio è lusso. Se tutto va bene, è un bel gioco, ma nei momenti difficili, come adesso, è irrilevante. Quando si potrà tornare in campo? Non saprei dire, sinceramente non ho nessun’idea al riguardo. Penso sia necessario ascoltare gli esperti che sicuramente ne sanno più di me e di noi. Al momento, penso che la salute e la sicurezza di tutti sia la cosa più importante. Quindi è inutile preoccuparsi del calcio”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

