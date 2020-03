Coronavirus – Thiago Silva: “La quarantena non è facile. Su Macron…”

NEWS DALL’ESTERO – Thiago Silva, capitano del PSG che interessa molto anche al Milan, ha commentato, per quel che riguarda il Coronavirus, la situazione della Francia ai microfoni dello show brasiliano Faix Especial di SporTV.

Le parole di Thiago Silva sono state: “Sono arrivato qui a Rio de Janeiro mercoledì con un volo piuttosto tranquillo, adesso sono in quarantena. La situazione non è facile ma l’essere umano ha una notevole capacità di adattamento. Abbiamo tutti paura di ciò che sta accadendo. Il Presidente Emmanuel Macron si è ispirato alla situazione in Italia per adottare misure di contenimento. Ma nonostante ciò, la Francia non è riuscita a proteggersi al meglio”.

Thiago Silva ha aggiunto ancora: “Qui in Brasile potremmo avere ancora tempo, spero che la crisi non sarà così violenta come in Europa. Spero che le persone diventino consapevoli della gravità della situazione. Spero che le spiagge si svuotino, queste non sono vacanze scolastiche. Dobbiamo restare a casa sperando che tutto torni alla normalità il più possibile”.

Nel frattempo, in Serie A, si parla molto del possibile taglio degli stipendi dei calciatori per via dello stop dovuto al coronavirus. Ecco le ultime news a tal proposito >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android