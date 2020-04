Coronavirus – Lazio, Acerbi: “Il virus non mi spaventa, non lo temo”

NEWS LAZIO – Francesco Acerbi, uno dei simboli della Lazio, ha scritto una lettera per il quotidiano romano La Repubblica, in cui parla dell’attuale situazione del calcio legata al Coronavirus.

Ecco quanto scritto dall’ex difensore del Milan: “Il profumo dell’erba, il suono del pallone, le urla del mister. Quando potrò rivivere queste cose, che adesso mi mancano molto, sarà bellissimo perché significherà che siamo tornati alla vita di sempre. Ma non dobbiamo avere fretta”.

Questo è l’incipit con il quale Acerbi ha aperto la sua lettera. Poi il calciatore della Lazio continua, chiedendo rispetto per coloro che stanno combattendo in prima linea per la salute dei cittadini. Ma la cosa peggiore, continua Acerbi, è l’incertezza di non sapere quando si potrà tornare alla normalità. Incertezza però, che non si tramuta in paura. Questo si capisce bene da quanto scritto. Infatti: “Sarò incosciente ma il virus non mi fa paura, non lo temo. Penso che nei contatti con le persone si farà molta più attenzione. All’inizio ci sarà attenzione, poi piano piano torneremo a comportarci come prima. E sarà un sollievo indescrivibile”.

