Milan, ecco quanti milioni ha investito il fondo Elliott in 2 anni

NEWS MILAN – Il fondo americano Elliott gestito dalla famiglia Singer si avvicina al secondo anniversario di proprietà del Milan. In estate, infatti, saranno passati due anni da quando dall’addio di Yonghong Li, ex presidente e proprietario del club di via Aldo Rossi.

Ma facendo i conti in tasca al fondo, scopriamo che non sono pochi i milioni investiti in questi mesi da parte del fondo nel club rossonero. In tutto – come ricorda la Gazzetta questa mattina – sono 525 milioni tra investimenti fatti e copertura di debiti nei bilanci stagionali. Ma la famiglia Singer non ha intenzione di mollare: ecco il piano per riportare il Milan in alto>>>

