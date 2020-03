Coronavirus – Juventus, Paratici: “Nel prossimo mercato vedremo molti scambi”

NEWS JUVENTUS – Il quotidiano torinese Tuttosport ha intervistato Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, chiedendogli lumi sull’effetto che il Coronavirus porterà inevitabilmente sul calciomercato.

Paratici esprime il suo pensiero in questi termini: “Ci saranno molti scambi, una situazione che avvicinerà il calcio alla NBA. È presumibile che alcuni club, ad esempio in Germania, possano beneficiare della generale situazione di crisi in virtù di un’economia sottostante più solida di altre”.

