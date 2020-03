Milan, la quarantena di Pioli: tra libri, serie tv e NBA

NEWS MILAN – Da circa 15 giorni, il tecnico del Milan Stefano Pioli è tornato nella sua residenza emiliana a sud di Parma, dove sta trascorrendo il periodo di quarantena con la moglie Barbara e il suo labrador.

Giorni insoliti a cui nessuno di noi è abituato, ma anche motivo per poter riprendere in mano alcune passioni che solitamente non si possono coltivare. Nel caso dell’allenatore rossonero le giornate trascorrono tra esercizi fisici “casalinghi”, lettura di alcuni libri, visione di serie tv, ma anche di sport. Non il calcio. Di quello ce ne sarà tempo una volta terminata l’emergenza coronavirus. Pioli è un grande appassionato di NBA e in questi giorni – come scrive la Gazzetta – rivive le immagini delle grandi stelle NBA del passato: da Kareem Abdul-Jabbar a Larry Bird, fino a Michael Jordan.

Non mancano le telefonate coi due figli. Gianmarco, su collaboratore al Milan, e le videochiamate con Carlotta per vedere il suo nipotino Vittorio che sta per compiere un anno. Intanto, Attilio Fontana ha parlato dell’aumento dei contagi in Lombardia: continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android