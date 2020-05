Coronavirus – Gabbia: “Spero che il campionato possa riprendere”

MILAN NEWS – Matteo Gabbia, classe 1999, difensore che ha esordito in questa stagione in Serie A con il Milan, ha risposto alle domande dei tifosi del Diavolo su ‘Instagram‘. Ecco le dichiarazioni di Gabbia sullo stop del campionato per l’emergenza coronavirus: “Sfortunatamente stiamo attraverso una situazione difficile. Spero che il campionato possa riprendere, ma ci sono persone che hanno studiato che sono preparate e che sicuramente prenderanno la decisione migliore per tutti”. LEGGI QUI TUTTE LE RISPOSTE DI GABBIA AI SOSTENITORI DEL MILAN >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓