Coronavirus, Fontana: “I numeri non migliorano. Ci saranno nuove restrizioni”

ULTIME NEWS – Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, ha fatto il punto della situazione, nel suo territorio, sulla diffusione e sui contagi da coronavirus, dimostrandosi particolarmente preoccupato. Queste le dichiarazioni di Fontana.

“I numeri non stanno andando bene, né quelli legati alle nuove infezioni né il numero legato ai decessi. Concorderemo con i sindaci un documento che verrà mandato come richieste al governo. È ovvio che, se dovessero essere disattese, a nostra volta emaneremo dei provvedimenti, che abbiamo stabilito debbano essere congiunti con la Regione e i sindaci, per limitare comunque queste attività che riteniamo incompatibili. Ci saranno limitazioni all’attività fisica, di tutte le attività negli uffici e negli studi professionali, chiusura dei cantieri, limitazione ulteriore nell’attività commerciale”.

Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha invece parlato, nuovamente, delle date di possibile ripartenza per il campionato di Serie A. Quando si ricomincerà a giocare? Tre le ipotesi accreditate …

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android