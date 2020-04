Coronavirus – Fontana: “Dobbiamo farci trovare pronti per il 4 maggio”

ULTIME NEWS – Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, oggi è intervenuto su Canale 5 al programma Mattino 5, dove ha parlato della situazione della regione legata al Coronavirus.

Fontana ha detto: “Nell’ipotesi in cui l’evoluzione del virus dovesse andare in senso positivo e ci fossero le condizioni, noi il 4 maggio dovremo essere pronti per la riapertura, purché non prescinda mai dalla sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori. La condizione ineludibile per parlare di riapertura è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà bisogna stare chiusi staremo chiusi, però allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati”.

