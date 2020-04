Coronavirus, Fontana: “Attacco contro di noi. No ad un’Italia zoppa”

ULTIME NEWS – Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, ha parlato ai microfoni dell’agenzia di stampa ‘ANSA‘ della ripresa delle attività nel territorio di sua competenza post-emergenza coronavirus.

Fontana ha sottolineato come le decisioni saranno prese tutti insieme in base alle valutazioni che faranno i tecnici deputati a tutelare la salute pubblica ma, al contempo, non ritiene che si possa giungere ad un’apertura graduale e diversificata da regione a regione perché così facendo “l’Italia potrebbe rimanere zoppa“.

Sull’ipotesi, invece, che qualche regione, come ad esempio la Campania, decida di chiudere i propri confini per evitare possibili contagi dall’estero, Fontana ha sottolineato come il collega Vincenzo De Luca, probabilmente, sia stato male interpretato. Infine, dichiarazione importante anche sulla richiesta di commissariamento della Regione Lombardia.

“Avrei pensato che ci sarebbe stato un po’ più di buon gusto, aspettare almeno fino alla fine della tempesta – ha concluso Fontana -: è in atto un attacco contro di noi“. LE PAROLE DI ALEKSANDER CEFERIN, PRESIDENTE UEFA, SULLA RIPRESA DEL CALCIO >>>