Contra: “Maldini, gran lavoro al Milan. Su Theo …” | Serie A News

Milan, le parole di Contra sulla squadra di Stefano Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il rumeno Cosmin Contra, ex difensore del Milan nella stagione 2001-2002 (con 2 gol in Serie A contro Inter e Verona), oggi allenatore della Dinamo Bucarest in patria, ha parlato del momento che vive la squadra rossonera. Queste le dichiarazioni in esclusiva di Contra ai microfoni di ‘Milan TV‘.

Sul momento dei rossoneri: “Sono contento perché sto guardando tanto il Milan e mi piace come sta giocando. Offre un calcio aggressivo, anche senza Zlatan Ibrahimović la squadra ha tanta fiducia ed è importante. Non è facile perdere un giocatore come lui. Il Milan ha tutto per arrivare lontano quest’anno, non so se per vincere lo Scudetto ma sicuramente per lottare. Sarà difficile mantenere questo livello per tutto l’anno, ma penso che i rossoneri possano essere dei seri candidati per lo Scudetto. L’anno scorso sono stato a Milanello con Gennaro Gattuso. Rivedere tutti gli amici che ho lasciato lì … Paolo Maldini ha fatto un gran lavoro, ha fatto una squadra giovane e dal gran futuro. Con Ibra la squadra ha più fiducia. Calabria ora fa un gran lavoro, sta giovando bene e si capisce bene con i suoi compagni”.

Sulle differenze con l’anno scorso: “Due anni fa il Milan ha fatto tanti acquisti, tanti giocatori giovani e non è facile arrivare in un grande club come il Milan e giocare bene fin da subito. Dopo essersi conosciuti si è visto anche in campo e si vedono gli automatismi”.

Su Theo Hernández: "Non pensavo che potesse giocare così bene nel Milan, ma la fiducia che sente si vede nel suo gioco. Theo fa un gran lavoro, sta giocando ad altissimi livelli. Spero che possa continuare così tutto l'anno".