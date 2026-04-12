Un weekend di Serie A piuttosto strano per alcune big italiane. Dopo il brutto risultato del Milan contro l'Udinese, che ha perso 4-0 in casa, anche il Napoli ha frenato. I partenopei di Antonio Conte non sono andati oltre l'1-1 contro il Parma di Cuesta al Tardini. Al termine del match, l'allenatore degli azzurri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN sullo scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole in merito.
PIANETAMILAN news milan interviste Conte: “Sogno scudetto spento? Mancano sei partite. Continuiamo a dare il massimo”
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Conte: “Sogno scudetto spento? Mancano sei partite. Continuiamo a dare il massimo”
Dopo il brutto pareggio contro il Parma allo stadio 'Tardini', l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha voluto rilasciare alcune parole
Conte, lotta scudetto chiusa?—
Le parole di Antonio Conte sulla Lotta Scudetto contro l'Inter dopo il pareggio col Parma di Cuesta:«Abbiamo provato a vincere. È un punto che muove la classifica, sappiamo che dobbiamo raggiungere la quota Champions. Sogno scudetto? Il sogno non è che viene spento, mancano sei partite. Era un sogno legato a chi ci sta davanti. Noi continuiamo. Ci siamo avvicinati al nostro obiettivo e prendiamo il punto, ma noi continuiamo a dare il massimo fino alla fine».
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